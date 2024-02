Scontato l'esito che finirà col rafforzare il regime di Lukashenko

I cittadini della Bielorussia si stanno recando a votare nelle elezioni politiche e amministrative. Scontato l’esito che finirà col rafforzare il regime di Alexander Lukashenko, stretto alleato di Mosca e di Vladimir Putin. La maggior parte dei candidati si presenta con i quattro partiti ufficialmente ammessi al voto: Belaya Rus, Partito Comunista, Partito Liberal Democratico e Partito del Lavoro e della Giustizia. Tutte forze politiche che hanno sinora sostenuto Lukashenko. La leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, che si trova in esilio in Lituana, ha esortato i bielorussi a boicottare il voto. “Non ci sono persone candidate che potrebbero offrire cambiamenti reali perché il regime ha consentito la partecipazione solo ai burattini che gli sono convenienti”, ha detto durante una dichiarazione video. “Chiediamo di boicottare questa farsa insensata, di ignorare queste elezioni senza scelta”, ha aggiunto.

Lukashenko vota e annuncia candidatura 2025

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha votato e, parlando con i giornalisti, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2025. “Dite”, ha affermato riferendosi alle opposizioni, “che mi candiderò. E più difficile sarà la situazione, più attivamente disturberanno la nostra società, più stresseranno voi, me e la società, e prima mi candiderò a queste elezioni”.

Prime elezioni nel paese dal 2020

Per la Bielorussia si tratta delle prime elezioni da quelle del 2020 che hanno conferito a Lukashenko il sesto mandato da capo dello Stato e che sono state seguite da proteste di massa senza precedenti. Il Paese è stato scosso per mesi dalle manifestazioni, stroncate dalla repressione del regime che ha portato a oltre 35mila arresti. Migliaia di persone sono state picchiate mentre erano in custodia di polizia e centinaia di media indipendenti e organizzazioni non governative sono state chiuse e messe fuori legge. Lukashenko ha fatto affidamento sui sussidi e sul sostegno politico del suo principale alleato, la Russia, per sopravvivere alle proteste. Ha permesso a Mosca di utilizzare il territorio bielorusso per inviare truppe in Ucraina nel febbraio 2022.

Più di mille prigionieri politici in carcere

Le elezioni si svolgono in un contesto di incessante repressione del dissenso. Oltre 1.400 prigionieri politici rimangono dietro le sbarre, tra cui leader di partiti di opposizione e il famoso difensore dei diritti umani Ales Bialiatski, che ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2022. Dal 1995, nessuna elezione in Bielorussia è stata riconosciuta come libera ed equa dall’Osce, secondo cui la decisione di non consentire l’accesso ai suoi osservatori durante il voto ha privato il Paese di una “valutazione globale da parte di un organismo internazionale”.

