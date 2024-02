È accaduto a Waukesha, nel Wisconsin: i veicoli valgono oltre mezzo milione di dollari

Un gruppo di adolescenti – presumibilmente originari della zona di Chicago – ha fatto irruzione in una concessionaria di auto di lusso a Waukesha, nello Stato americano del Wisconsin, e ha rubato nove veicoli per un valore di oltre mezzo milione di dollari. Il maxi-furto – avvenuto domenica 18 febbraio alla Jaguar-Land Rover di Waukesha, a circa 30,5 chilometri a ovest di Milwaukee – è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Le immagini mostrano nove sospetti mascherati, vestiti tutti di nero, che entrano nella concessionaria intorno alle 6 di mattina. Dopo aver trovato le chiavi delle auto, hanno disattivato le chiusure centralizzate e sono fuggiti. Il video riprende un’auto che fa retromarcia e sfonda una porta di servizio basculante presso la concessionaria durante il furto. Uno dei sospettati, un ragazzo di 17 anni di Chicago, è stato arrestato nel sud del Wisconsin dopo che il veicolo che stava guidando si è schiantato lungo un’autostrada durante un inseguimento della polizia. È stato trattenuto con una cauzione di 50.000 dollari ed è accusato di furto con scasso, furto e danni alla proprietà. La polizia ha riferito che si ritiene che i sospettati siano “un gruppo criminale organizzato di adolescenti dell’area di Chicago”. Sei dei nove veicoli rubati sono stati recuperati: quattro di loro a Chicago, uno nel sobborgo di Deerfield a nord di Chicago e uno in Wisconsin in seguito all’incidente autostradale. I nove veicoli hanno un valore di oltre 583.000 dollari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata