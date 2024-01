I sospetti, a volto coperto, sono scesi da due veicoli e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di studenti

La polizia di Chicago ha comunicato che due adolescenti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco mentre uscivano da scuola. Le forze dell’ordine hanno spiegato che i ragazzi, di 16 e 17 anni, facevano parte di un gruppo di studenti che uscivano dalla Innovations High School intorno alle 12.25 di venerdì (ora locale). I sospetti, a volto coperto, sono scesi da due veicoli e hanno sparato contro il gruppo. Le due vittime poi sono morte in ospedale. Il sindaco Brandon Johnson ha rilasciato una dichiarazione in cui ha definito la sparatoria un “atto di violenza insensato”. Per ora non sono stati effettuati arresti.

