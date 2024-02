La manifestazione nella regione vinicola di Penedès, in Catalogna

Nella cittadina di Albinyana, nella regione vinicola di Penedès, in Catalogna, gli agricoltori hanno sfilato in processione per invocare la fine della siccità.

Si tratta di una delle zone maggiormente afflitte dalla crisi climatica con le viti che stanno morendo o producendo un raccolto minino. La mancanza di pioggia, le restrizioni sull’irrigazione e l’importazione di cibo da Paesi esterni all’Unione europea sono alcune delle cause della rivolta dei contadini catalani che hanno attuato blocchi con i trattori in tutta la regione nelle scorse settimane. La processione è partita dalla chiesa principale per arrivare all’eremo di Sant Antoni, siutato su una collina accanto al castello che domina la cittadina catalana.

