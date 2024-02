Il 37enne viennese è stato processato per falsa testimonianza

L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato condannato a otto mesi con la condizionale per aver rilasciato falsa testimonianza nell’ambito di un’inchiesta parlamentare sulla presunta corruzione del suo primo governo. “Faremo appello”, ha detto Kurz ai giornalisti dopo essere uscito dall’aula. “Sono piuttosto ottimista che avremo successo. La mia vita professionale continua come ieri, non sono più in politica”, ha aggiunto. Il verdetto del tribunale penale di Vienna è arrivato al termine di un processo durato quattro mesi. Si tratta della prima volta in più di 30 anni che un ex Bundeskanzler austriaco viene processato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata