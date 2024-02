Continua l'emergenza in Catologna e ne pagano le conseguenze anche fiori e piante

Una delle immagini simbolo dell‘emergenza siccità a Barcellona, è quella della nota e centralissima Plaza Catalunya, le cui fontane ornamentali sono secche e inutilizzate. Nelle aree del giardino le piante sono state lasciate morire per mancanza di irrigazione, come si può vedere nelle immagini con l’intera area con erba secca o direttamente strappata. Per irrigare alcuni fiori e piante viene utilizzata anche l’acqua sotterranea che, sebbene non sia l’acqua più adatta, aiuta le piante a sopravvivere.

