Le immagini da Sant Quintí de Mediona, una piccola città vicino a Barcellona

La Catalogna continua a pagare le conseguenze del cambiamento climatico e della siccità. Ad essere colpite, oltre la natura, sono anche diverse aziende spagnole legate all’acqua o agli ambienti acquatici, come quest’area nota per gli sport d’avventura a Sant Quintí de Mediona, una piccola città vicino a Barcellona. In condizioni normali l’acqua scorrerebbe in grande quantità in questi luoghi. Adesso, invece, la situazione è ben diversa con i letti dei fiumi e i bacini di stagni e laghi prosciugati.

