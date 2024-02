Almeno 2 familiari del personale di Msf sono stati uccisi in un rifugio durante un attacco di Israele

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 138. La risoluzione araba (che chiedeva un cessate il fuoco immediato a Gaza) del Consiglio di Sicurezza dell’Onu è stata bocciata per il veto Usa. Gli Stati Uniti, intanto, attaccano ancora le postazioni militari Houthi in Yemen dal Mar Rosso. Il principe William: “Troppi morti a Gaza, serve una tregua”.

08:00 Colpito nostro rifugio a Khan Younis, 2 morti

Nella notte un rifugio di Medici Senza Frontiere (Msf) ad Al Mawasi, a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato colpito durante un’operazione militare israeliana. Almeno 2 familiari del personale di Msf sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite. È quanto fa sapere Msf in una nota. “Siamo inorriditi da quanto accaduto”, ha dichiarato l’organizzazione medico-umanitaria.

07:30 Tank Israele demolisce monumento per morti palestinesi

Un bulldozer israeliano è stato ripreso in un video verificato da Al Jazeera Arabic mentre demolisce un monumento in Cisgiordania eretto in ricordo dei palestinesi uccisi dai militari di Tel Aviv. Il monumento si trovava al centro di una rotonda nella città di Tammoun, a sud della città di Tubas. A novembre, i carri armati israeliani avevano distrutto un memoriale dedicato all’ex presidente palestinese Yasser Arafat a Tulkarem, sempre nella Cisgiordania occupata.

07:00 14 morti in raid israeliani su Rafah e Khan Yunis

14 persone sono morte nei raid israeliani su Rafah e Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Otto persone, tra cui bambini, sono stati uccisi nel bombardamento di una casa nel quartiere di Al-Jeneina, a est di Rafah. A Khan Yunis, sei persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco nella zona di Al-Mawasi.

06:30 Tre palestinesi morti in scontri campo profughi Jenin

Tre palestinesi sarebbero rimasti uccisi in uno scontro a fuoco nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riferisce l’Idf, citato da Haaretz, spiegando di essere entrato nel campo per arrestare una persona ricercata. L’esercito israeliano ha detto di aver effettuato un raid con droni su uomini armati.

06:00 Abu Mazen: “Con il veto Usa complici di crimini guerra Israele”

Il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per il cessate il fuoco a Gaza sfida la comunità internazionale e dà a Israele “un ulteriore via libera affinché l’occupazione israeliana continui la sua aggressione contro il popolo di Gaza e lanci un sanguinoso assalto contro Rafah”. Lo dichiara in una nota l’ufficio del presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen, aggiungendo di ritenere l’amministrazione statunitense responsabile di “sostenere e fornire protezione” agli “attacchi barbari” di Israele contro bambini, donne e anziani a Gaza. “Questa politica rende gli Stati Uniti complici nei crimini di genocidio e pulizia etnica e nei crimini di guerra che le forze israeliane stanno commettendo”, sottolinea la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata