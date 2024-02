La scorsa estate, il militare Maxim Kuzminov, consegnò alle forze ucraine un elicottero da guerra

Il pilota russo Maxim Kuzminov, che la scorsa estate aveva disertato a bordo di un elicottero da guerra, che aveva poi consegnato alle forze armate ucraine, è stato trovato morto in Spagna. Lo riporta l’agenzia Ukrinform che cita fonti dell’intelligence ucraina. La notizia era stata riportata inizialmente dall’agenzia russa Tass che faceva riferimento a un articolo del quotidiano spagnolo Abc in cui si parlava dell’uccisione di un 33enne ucraino nella località di Villajoyosa nella provincia di Alicante.

Una fonte dell’intelligence ucraina ha riferito all’Ukrainska Pravda, che il pilota russo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo la stessa fonte, vicino all’abitazione del disertore sarebbe stata ritrovata un’auto bruciata, probabilmente utilizzata dagli assassini. Kuzminov, secondo l’intelligence avrebbe deciso di andare a vivere in Spagna invece di restare in Ucraina. L’Ukrainska Pravda ricorda che il 23 agosto 2023 si è saputo che un elicottero Mi-8 delle forze armate russe era arrivato in Ucraina a seguito di una lunga operazione speciale. Alla guida c’era il 28enne Maxim Kuzminov che ricevette poi una ricompensa di 500 mila dollari. La parte russa, afferma il giornale ucraino, ha ripetutamente minacciato di uccidere il pilota definendolo un “traditore”

