La donna con i bimbi dopo il rapimento il 7 ottobre

(LaPresse) L’esercito israeliano ha recuperato e poi diffuso un video che mostra la 32enne israeliana Shiri Bibas, rapita insieme ai suoi due figli, Kfir, 9 mesi, e Ariel, 4 anni, a Gaza il 7 ottbre, poco dopo il sequestro da parte di Hamas avvenuto in un kibbutz nel sud di Israele. Le immagini sono riprese da telecamere di sicurezza a Khan Younis nel sud della Striscia e si vede la donna da dietro con in braccio i due piccoli, con intorno alcuni uomini, presumibilmente miliziani del gruppo armato palestinese. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

