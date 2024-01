L'appello dei familiari al Parque Centenario di Buenos Aires

In Argentina, parenti e amici di Kfir Bibas, il più giovane dei rapiti durante l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, hanno festeggiato insieme il primo compleanno del bambino, chiedendone il rilascio. Diverse centinaia di persone hanno partecipato all’appello dei familiari al Parque Centenario di Buenos Aires davanti a un maxischermo che riproduceva l’ormai iconica fotografia del bambino sorridente con un elefantino rosa di peluche tenuto tra le sue piccole mani. Tanti i palloncini arancioni, in riferimento ai suoi capelli rossi. Kfir Bibas aveva nove mesi quando è stato rapito insieme alla madre argentino-israeliana Shiri Silberman, al padre Yarden Bibas e al fratello Ariel di quattro anni. I miliziani tempo fa hanno dichiarato in un comunicato che Shiri e i suoi due figli sono stati uccisi a Gaza durante un attacco aereo dell’esercito dello Stato ebraico ma Israele non ha confermato i decessi.

