Le immagini riprese da una testata indipendente russa

Un memoriale dedicato a Alexei Navalny a San Pietroburgo è stato distrutto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio da persone non identificate. Le immagini sono state riprese da Sota.vision, una testata giornalistica indipendente russa, e diffuse da AP. Venerdì e sabato, a San Pietroburgo, i cittadini hanno deposto fiori davanti al monumento alle vittime della repressione politica dopo l’annuncio della morte di Navalny in una prigione russa. Secondo i media locali, anche molti altri omaggi floreali in tutta la Russia sono stati distrutti. Oltre 300 persone sono state arrestate in 21 città russe mentre si riunivano per commemorare la morte del 47enne dissidente russo, strenuo oppositore di Vladimir Putin. Molti altri sono stati fermati e identificati dalle forze di sicurezza mentre deponevano fiori in onore del politico. La portavoce di Navalny ha confermato sabato che il leader dell’opposizione russa è morto in una remota colonia penale artica e ha detto che è stato “assassinato”, ma non è chiaro dove sia il suo corpo.

