Secondo le fonti del tabloid tedesco era in programma uno scambio di prigionieri che avrebbe coinvolto il dissidente

Alexei Navalny è morto forse poco prima di una sua possibile liberazione. Lo scrive il tabloid tedesco Bild. “Alexei Navalny, il più importante oppositore del regime russo di Vladimir Putin, è morto il 16 febbraio 2024, giorno di inizio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Esattamente un mese prima delle elezioni presidenziali in Russia. E forse poco prima della sua possibile liberazione“, scrive Bild, riportando, da proprie fonti, che precedentemente alla morte di Navalny “era in programma uno scambio di prigionieri tra Mosca, Washington e Berlino. Putin voleva riavere l”assassino di Tiergarten’, un agente che a Berlino, nel 2019, aveva sparato a un oppositore del regime”. Il presidente russo “lo ha persino accennato pubblicamente in un’intervista con Tucker Carlson. Si è parlato della possibilità che Putin potesse rilasciare Navalny in cambio“, scrive ancora Bild.

Proteste in Russia, oltre 400 arresti

Intanto, oltre 400 persone sono state arrestate nel corso di veglie e manifestazioni spontanee in 36 diverse città della Russia sorte in seguito alla morte di Navalny. Lo scrive la ong russa Ovd sul proprio sito web. Gli arresti, secondo l’elenco fornito da Ovd, sono avvenuti a: Mosca, San Pietroburgo, Nizhny Novgorod, Kazan, Ekaterinburg, Khanty-Mansiysk, Taganrog, Ulan-Ude, Bryansk, Krasnodar, Tver, Surgut, Belgorod, Novosibirsk, Rostov sul Don, Murmansk, Ufa, Tomsk, Chelyabinsk, Vorkuta, Nizhnevartovsk, Orenburg, Samara, Revda, Stavropol, Yakutsk, Sochi, Kursk, Vladikavkaz, Ryazan, Barabinsk, Astrakhan, Yoshkar-Ola, Magnitogorsk, Tyumen e Ukhta.

Biden: “Putin pagherà un prezzo per la sua morte”

Sulla morte di Alexei Navalny “ho sentito molte cose e non ancora ho avuto conferme. Ma il punto è che Putin è responsabile: che l’abbia ordinato o no, è responsabile per le circostanze in cui si è trovato quell’uomo. Questo è un riflesso di chi è e non può essere tollerato: ho detto che ne pagherà il prezzo“. Così il presidente americano Joe Biden parlando con i giornalisti in Delaware in merito alla morte del dissidente russo.

