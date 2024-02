Il presidente americano: "Che lo abbia ordinato o no, ne è responsabile"

Sulla morte di Alexei Navalny “ho sentito molte cose e non ancora ho avuto conferme. Ma il punto è che Putin è responsabile: che l’abbia ordinato o no, è responsabile per le circostanze in cui si è trovato quell’uomo. Questo è un riflesso di chi è e non può essere tollerato: ho detto che ne pagherà il prezzo“. Così il presidente americano Joe Biden parlando con i giornalisti in Delaware in merito alla morte del dissidente russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata