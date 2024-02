L'omaggio presso il monumento della Pietra di Solovetsky

La gente continua a deporre fiori davanti a un monumento a Mosca per rendere omaggio al leader dell’opposizione russa Alexei Navalny. Il principale oppositore di Putin, che stava scontando una condanna a 19 anni di reclusione con l’accusa di estremismo, è morto in carcere, secondo quanto dichiarato dal Servizio Penitenziario Federale russo. I tributi sono stati deposti presso il monumento della Pietra di Solovetsky, nel centro di Mosca, una pietra dei Gulag dedicata alle vittime delle repressioni politiche dell’epoca staliniana, divenuta un simbolo ad hoc per le voci messe a tacere nella Russia contemporanea.

