Evacuate più di 32mila persone

Non c’è pace nella regione dello Xinjiang, nella Cina settentrionale, già colpita da abbondanti nevicate nelle scorse 48 ore. Un’ondata di forti tempeste di sabbia si è abbattuta nell’area, interrompendo i trasporti e lasciando migliaia di persone bloccate. Diverse città, tra cui Bazhou, sono state testimoni di forti raffiche di vento e tempeste di sabbia. Tempeste di dimensioni pari a quelle di un tifone hanno colpito Turpan, un’altra città del nord, causando l’evacuazione di oltre 32.000 persone. Anche la regione autonoma del Ningxia e la provincia dello Shaanxi hanno avuto grossi problemi, con forti tempeste di sabbia che hanno colpito alcune località, riducendo la visibilità. L’Osservatorio meteorologico centrale ha emesso un’allerta arancione per un’ondata di freddo e un’allerta blu per tempeste di sabbia.

