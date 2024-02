E sono stati emessi avvisi per un'ondata di freddo anche per le prossime ore

Fortissime nevicate hanno colpito nelle ultime 48 ore la regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, causando la chiusura delle autostrade, con più di 70 persone rimaste bloccate lungo le strade. Secondo la CCTV la massima nevicata ha superato i 74 centimetri. A Jiuquan, nella provincia del Gansu a est della provincia dello Xinjiang, le autostrade sono state chiuse a causa della forte nevicata mentre le autorità locali hanno soccorso più di 40.000 persone rimaste bloccate verso rifugi temporanei. Per le prossime ore l’Osservatorio meteorologico centrale ha emesso avvisi per una nuova ondata di freddo, tempeste e tempeste di sabbia, con un brusco calo della temperatura in gran parte della Cina.

