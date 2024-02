Il leader di Kiev in Germania per firmare accordi bilaterali di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Germania dove dovrebbe firmare accordi bilaterali di sicurezza con Berlino e Parigi a quasi due anni dall’inizio della guerra su larga scala con la Russia. Il leader ucraino è stato accolto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz in Germania e proseguirà la sua visita in Francia per incontrare il presidente transalpino Emmanuel Macron. Gli accordi bilaterali di sicurezza e di sostegno a lungo termine fanno seguito a un accordo di sicurezza tra l’Ucraina e il Regno Unito firmato in occasione della visita del primo ministro britannico Rishi Sunak a Kiev il mese scorso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata