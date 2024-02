La donna dopo l'annuncio della morte: "Tutti devono combattere contro questo male"

Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny, chiede giustizia per il marito, morto in un carcere siberiano il 16 febbraio. “Non possiamo credere a Putin e al suo governo, perché mentono continuamente. Ma se questa notizia è vera, Putin e tutto il suo staff, tutti i suoi uomini, pagheranno per quello che hanno fatto. Saranno portati davanti alla giustizia e questo avverrà presto”, ha detto la politica ed economista 47enne. “Tutte le persone del mondo devono combattere contro questo male, questo orribile regime in Russia e Putin deve essere ritenuto personalmente responsabile per tutte le atrocità commesse nel nostro paese negli ultimi anni”, ha detto ancora Navalnaya, sottolineando di aver deciso di restare a Monaco di Baviera e parlare, prima di tornare dai sui figli, “perché è quello che avrebbe fatto Alexei”.

