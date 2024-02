L'iniziativa è diventata rapidamente un punto di riferimento per la comunità

La guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza ha scatenato una catastrofe umanitaria che ha portato alla carenza dei beni di prima necessità. Tra i più colpiti ci sono i neonati, i bambini piccoli e i loro genitori, con pannolini e latte artificiale difficili da trovare o con prezzi inaccessibili. Ma una piccola fabbrica nella città di Rafah, all’estremo sud di Gaza, sta fornendo un’ancora di salvezza alle famiglie alle prese con difficoltà economiche, offrendo una soluzione economica al bisogno critico di pannolini per bambini. L’iniziativa è diventata rapidamente un punto di riferimento per la comunità, affrontando la grave carenza e i prezzi elevati dei pannolini per bambini sul mercato.

