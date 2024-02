Lo ha detto il capo della comunicazione del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby

L’arma anti-satellite russa di cui si sta discutendo da mercoledì negli Stati Uniti e che rappresenterebbe una minaccia per la sicurezza nazionale “non è ancora attiva” e “non è stata dispiegata”. Lo ha detto il capo della comunicazione del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno “ancora analizzando le informazioni disponibili” e “prendono la minaccia molto seriamente”. Kirby non ha voluto chiarire se l’arma russa sia un’arma nucleare o abbia capacità nucleari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata