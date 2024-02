I duchi del Sussex a Whistler nel campo di addestramento degli Invictus Games

Il principe Harry e Meghan, duchessa del Sussex, hanno trascorso parte del loro San Valentino a Whistler, in Canada, nel campo di addestramento degli Invictus Games. Il Canada ospiterà l’evento nel 2025. Il principe Harry e Megan hanno salutato alcuni atleti poi il figlio di re Carlo III è sceso con gli sci da seduti da una collina di conigli. Harry è il fondatore dei Giochi per i veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, che ha creato nel 2014 dopo il suo dispiegamento in Afghanistan.

