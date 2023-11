I due hanno partecipato al taglio del nastro del Warrior Fitness Program West Coast Facility in occasione della Giornata dei veterani di guerra

Gli Stati Uniti e il Regno Unito l’11 novembre di ogni anno festeggiano la Giornata dei veterani di guerra. Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione del Warrior Fitness Program West Coast Facility, nel centro di San Diego: struttura che aiuta i militari ed ex soldati delle forze speciali Navy Seal ad affrontare mentalmente e fisicamente le ferite e i traumi riportati al fronte. La coppia ha preso parte all’evento indossando delle spille con papaveri rossi, simbolo di solidarietà per le forze armate. Si ricorda, inoltre, la vicinanza di Harry a questo tipo di tematiche, visto che il duca di Sussex ha trascorso un decennio nell’esercito britannico, prestando servizio due volte in Afghanistan.

