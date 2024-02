Lo riferisce l'Eliseo: il presidente francese parla di ferma opposizione a un'offensiva a Rafah

In una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato: “Il tributo umano e la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza sono intollerabili e le operazioni israeliane devono cessare”. Lo riferisce l’Eliseo, come riporta l’emittente francese Bfmtv. Macron ha inoltre espresso la sua “ferma opposizione” a un’offensiva israeliana a Rafah, “che potrebbe solo portare a una catastrofe umanitaria di nuova portata, nonché a qualsiasi spostamento forzato di popolazioni, che costituirebbe una violazione del diritto umanitario internazionale e creerebbe un ulteriore rischio di escalation regionale”.

Macron ha anche chiesto a Netanyahu di aprire “tutti i valichi” e “una via terrestre diretta dalla Giordania” per fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ritenendo “ingiustificabile” che il loro accesso sia negato. Ricordando “l’attaccamento della Francia alla sicurezza di Israele” e la necessità di liberare gli ostaggi detenuti da Hamas, Macron ritiene che sia urgente concludere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

