Le immagini dalla Striscia

L’esercito israeliano ha pubblicato un nuovo video in cui sono ripresi gli scontri a fuoco per le strade di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. L’Idf, inoltre, ha fatto sapere di aver “eliminato circa 100 terroristi in combattimenti ravvicinati, nonché con offensive di carri armati, imboscate di cecchini e attacchi aerei”. L’Egitto, intanto avverte Tel Aviv che è a rischio il trattato di pace del 1979. La minaccia di El Cairo è arrivata dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di inviare truppe a Rafah, città al confine tra la Striscia e l’Egitto.

