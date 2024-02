L'insetto ha colpito il 13% delle pinete della regione

La Catalogna deve fare i contri con il temibile bruco della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), un lepidottero defogliatore altamente distruttivo per gli alberi. L’insetto ha colpito il 13% delle pinete della regione, una piaga, in aumento a causa della siccità e del riscaldamento globale, che distrugge le estese pinete mediterranee e provoca la morte di diversi alberi. La presenza del bruco della processionaria è pericolosa anche per gli animali poiché, ingerito, provoca gonfiore alla gola e difficoltà respiratorie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata