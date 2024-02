Almeno 28 persone sono morte nelgli attacchi dell'esercito dello Stato ebraico

Attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 28 palestinesi, tra cui donne e bambini a Rafah nella notte. Nelle immagini la distruzione dopo i raid. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ai militari dell’Idf di pianificare l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone dalla città meridionale di Gaza in vista di un’offensiva di terra. Netanyahu, tuttavia, non ha fornito dettagli o una tempistica per l’operazione nella città dove più della metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza sono ammassati, molti dei quali sono arrivati dopo gli ordini di evacuazione israeliani che riguardano, finora, due terzi del territorio di Gaza. Non è chiaro dove questi abitanti potrebbero trovare rifugio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata