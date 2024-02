Torino, 10 feb. (LaPresse) – “Mettiamo in guardia contro una catastrofe globale e un massacro che potrebbero lasciare decine di migliaia di martiri e feriti se si verificasse un’invasione del governatorato di Rafah. Riteniamo pienamente responsabili l’amministrazione americana, la comunità internazionale e l’occupazione israeliana”. Lo afferma Hamas. “I media appartenenti all’occupazione ‘israeliana’ hanno discusso dell’intenzione e delle minacce dell’esercito di occupazione di attaccare e invadere il governatorato di Rafah (a sud della Striscia di Gaza), che ospita più di 1.400.000 cittadini palestinesi, compresi 1.300.000 sfollati da altri governatorati, che presagisce una catastrofe globale e un massacro che potrebbe lasciare decine di migliaia di martiri e feriti”, sottolinea Hamas, “riteniamo l’amministrazione americana, la comunità internazionale e l’occupazione israeliana pienamente responsabili della catastrofe globale e del massacro che l’occupazione minaccia di commettere, che potrebbe verificarsi in qualsiasi momento in concomitanza con la perpetrazione di migliaia di massacri nei governatorati di la Striscia di Gaza durante la guerra del genocidio”.

