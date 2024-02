Il voto è stato segnato da sporadiche violenze, dall'interruzione dei servizi di telefonia mobile e dall'emarginazione dell'ex primo ministro Imran Khan e del suo partito

Il partito del tre volte premier del Pakistan, Nawaz Sharif, risulta in vantaggio secondo i primi risultati comunicati dalla Commissione elettorale del Paese dopo il voto per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. I risultati sono iniziati ad arrivare dopo un ritardo di ore. Il voto è stato segnato da sporadiche violenze, dall’interruzione dei servizi di telefonia mobile e dall’emarginazione dell’ex primo ministro Imran Khan e del suo partito. La Commissione elettorale del Pakistan ha finora annunciato circa 60 risultati per i 266 seggi dell’Assemblea nazionale o Camera bassa del Parlamento, mostrando che il partito di Sharif è in vantaggio sugli altri. I funzionari hanno dichiarato che i risultati rimanenti saranno annunciati in serata. In precedenza, i media locali hanno riportato le vittorie di decine di indipendenti sostenuti dal partito Pakistan Tehreek-e-Insaf dell’ex premier Imran Khan che è stato squalificato dal voto a causa di condanne penali, che lui sostiene siano state motivate politicamente. Gli esponenti del PTI si sono candidati come indipendenti dopo che la Corte Suprema e la Commissione elettorale hanno stabilito che non potevano usare il simbolo del partito.

