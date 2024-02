Aperte le urne nonostate minacce e le violenze dei giorni scorsi

I residenti in Pakistan stanno sfidando il freddo invernale e la minaccia di violenze per recarsi alle urne ed eleggere un nuovo Parlamento, dopo che mercoledì due attentati hanno causato la morte di almeno 30 persone. Decine di migliaia di forze di sicurezza sono state dispiegate nei seggi elettorali e le autorità hanno sospeso i servizi di telefonia mobile in tutto il Paese per evitare interruzioni e proteste improvvise. Lunghe code alle urne. Ben 44 partiti politici sono in lizza per i 266 seggi in palio nell’Assemblea nazionale, ovvero nella camera bassa del parlamento. Altri 70 seggi sono riservati alle donne e alle minoranze nella sala da 336 posti.

