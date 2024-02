Gli attentati alla vigilia delle elezioni legislative

Il Pakistan sconvolto da due attentati alla vigilia delle elezioni legislative. Una bomba è esplosa in un ufficio elettorale di un candidato indipendente nel sud-ovest del Pakistan oggi, alla vigilia delle elezioni parlamentari, provocando almeno 14 morti e oltre 24 feriti. Lo riferiscono le autorità locali. L’attacco è avvenuto a Pashin, distretto della provincia del Baluchistan. I feriti sono stati trasportati in un ospedale vicino e la polizia ha dichiarato che alcuni di loro sono in condizioni critiche.

Un’altra bomba è invece esplosa nell’ufficio elettorale del partito Jamiat Ulema Islam del politico Fazlur Rehman, nella città di Qilla Saifullah, nel Baluchistan, provocando almeno 10 morti. Al momento gli attentati non sono stati rivendicati.

