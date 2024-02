La segretaria di Stato belga per l'Asilo e la Migrazione, Nicole de Moor: "Nuove norme renderanno più efficace il sistema di asilo e aumenteranno la solidarietà tra Paesi membri"

Dopo aver esaminato i 10 testi del Patto di Asilo e Migrazione, gli ambasciatori Ue hanno deciso di inviare il compromesso finale al Parlamento europeo per procedere verso l’approvazione definitiva. Lo riferisce su X la presidenza belga del Consiglio Ue.

After reviewing the 10 texts of the Asylum and Migration Pact, the EU Ambassadors decided to send the final compromise to the European Parliament in order to move towards the final approval ✅ pic.twitter.com/p5xSxWxLlK

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 8, 2024