I feriti sono stati trasportati in un ospedale vicino e la polizia ha dichiarato che alcuni di loro sono in condizioni critiche

Una bomba è esplosa in un ufficio elettorale di un candidato indipendente nel sud-ovest del Pakistan oggi, alla vigilia delle elezioni parlamentari, provocando almeno 14 morti e oltre 24 feriti. Lo riferiscono le autorità locali. L’attacco è avvenuto a Pashin, distretto della provincia del Baluchistan. I feriti sono stati trasportati in un ospedale vicino e la polizia ha dichiarato che alcuni di loro sono in condizioni critiche. Al momento l’attacco non è stato rivendicato.

L’attentato è avvenuto nonostante il dispiegamento di decine di migliaia di forze di polizia e paramilitari in tutto il Pakistan per garantire la pace in seguito alla recente impennata degli attacchi dei militanti nel Paese, soprattutto nel Baluchistan. La provincia del Baluchistan, ricca di gas, al confine con l’Afghanistan e l’Iran, è teatro di un’insurrezione a bassa tensione da parte dei nazionalisti baluci da oltre 20 anni. Inizialmente i nazionalisti baluci volevano una parte delle risorse della provincia, ma in seguito hanno iniziato un’insurrezione per l’indipendenza. Anche i talebani pakistani e altri gruppi militanti hanno una forte presenza nella provincia.

La seconda esplosione

Un’altra esplosione si è verificata poco dopo, provocando la morte di 10 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata