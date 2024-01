I difensori di Khan presenteranno appello contro una decisione che arriva a poco più di una settimana dalle elezioni politiche

Un tribunale del Pakistan ha condannato a 10 anni per rivelazione di segreto di Stato l’ex premier Imran Khan e un deputato del suo partito Tehreek-e-Insaf. Secondo Zulfiqar Bukhari, portavoce della forza politica, la corte ha pronunciato la sentenza all’interno di un carcere di Rawalpindi. E probabile che i difensori di Khan presenteranno appello contro una decisione che arriva a poco più di una settimana dalle elezioni politiche, previste l’8 febbraio. Khan non avrebbe comunque potuto candidarsi in quanto sta già scontando una condanna di tre anni per corruzione. L’ex premier rimane comunque un personaggio politico di primo piano, con una forte base elettorale. Dopo l’arresto di Khan, lo scorso maggio, in Pakistan si sono svolte violente proteste di piazza che hanno portato le autorità a reprimere i suoi sostenitori.

