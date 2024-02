Al sovrano 75enne diagnosticato un cancro. Il principe Harry in arrivo dagli Usa

Re Carlo ha trascorso la notte a casa dopo aver iniziato le cure contro il tumore. Lo riporta la Bbc. Buckingham Palace ha annunciato che al 75enne monarca britannico è stata diagnosticata la malattia, identificata durante il suo recente trattamento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata. Non è stato specificato il tipo di tumore diagnosticato al re, al quale è stato consigliato di rinviare gli impegni pubblici. Re Carlo continuerà comunque a svolgere i compiti di Stato e proseguiranno gli incontri settimanali con il primo ministro Rishi Sunak. Secondo la Bbc il principe William coprirà alcuni impegni per suo conto. Il principe Harry ha parlato con il padre e dovrebbe rientrare a Londra dagli Stati Uniti in giornata.

