Lo ha annunciato l'emiro qatariota Al Thani in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Blinken

Il Qatar ha ricevuto una “risposta positiva” da Hamas alla bozza di accordo sugli ostaggi con Israele. Lo ha annunciato l’emiro qatariota Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Doha.

“Abbiamo ricevuto una risposta da Hamas al quadro generale dell’accordo”, ha detto Al Thani, “la risposta include alcuni commenti, ma in generale è positiva”. Lo riporta il Times of Israel. L’emiro non ha fornito ulteriori dettagli ma ha aggiunto che è “ottimista” e che la bozza di accordo è stata consegnata a Israele.

“Il movimento ha gestito la proposta con uno spirito positivo e ha chiesto un cessate il fuoco totale”. È quanto ha affermato l’organizzazione estremista palestinese in una dichiarazione ufficiale. Lo riporta Ynet. Il gruppo ha anche aggiunto di aver chiesto nella bozza “la cessazione dell’aggressione contro il nostro popolo, la garanzia di soccorso, riparo e riabilitazione, la fine dell’assedio alla Striscia di Gaza e il completamento dello scambio di prigionieri”.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha fatto sapere che domani sarà in Israele e discuterà con i funzionari israeliani della proposta di accordo concepita a Parigi. “C’è ancora molto lavoro da fare, ma continuiamo a credere che un accordo sia possibile, e anzi essenziale”, ha detto in conferenza stampa a Doha.

“Ho avuto una discussione produttiva con l’emiro del Qatar Al Thani a Doha. Il costante impegno ai massimi livelli dei nostri governi riflette la nostra incessante attenzione a garantire il rilascio di tutti gli ostaggi e a ottenere una pausa nella lotta per affrontare la terribile situazione umanitaria a Gaza”. Lo scrive su X Blinken.

I had a productive discussion with @MBA_AlThani_ in Doha. The constant engagement at the highest level of our governments reflects our relentless focus on securing the release of all hostages and achieving a pause in fighting to address the dire humanitarian situation in Gaza. pic.twitter.com/WdiCllpwSK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2024