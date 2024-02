I festeggiamenti in due centri nazionali di conservazione e ricerca

Cuccioli di panda gigante per celebrare in Cina il capodanno lunare e anche il 2024. I piccoli si trovano in due centri nazionali di conservazione e ricerca di questa specie. I cuccioli sono nati nel 2023 e hanno fatto il loro debutto in queste riserve che si trovano rispettivamente nella provincia del Sichuan, nel sud della Paese, e nella prefettura di Aba, a 300 chilometri da Chengdu.

