L'annuncio della presidente della Commissione Ue

“La Commissione ha proposto il SUR, con l’obiettivo di ridurre i rischi dei prodotti fitosanitari chimici. Ma la proposta SUR è diventata un simbolo di polarizzazione. È stata respinta dal Parlamento europeo. Anche in Consiglio non si registrano più progressi. Per questo motivo proporrò al Collegio di ritirare la proposta. Ma naturalmente il tema rimane. E per andare avanti è necessario un maggiore dialogo e un approccio diverso. Su questa base, la Commissione potrebbe presentare una nuova proposta molto più matura con il coinvolgimento delle parti interessate”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo sulle conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo, in particolare la riunione speciale del Consiglio europeo del primo febbraio.

