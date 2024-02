Il video dei lanci dai cacciatorpediniere USS Gravely e USS Carney

Nei giorni scorsi Stati Uniti e Gran Bretagna hanno colpito 36 obiettivi Houthi nello Yemen. Oltre agli attacchi di sabato 3 febbraio, il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver condotto un ulteriore attacco di “autodifesa” domenica 4 febbraio contro un missile da crociera antinave Houthi.

Un post su X del comando centrale Usa afferma che le forze armate hanno condotto un nuovo attacco domenica “per legittima difesa contro un missile da crociera antinave Houthi pronto a essere lanciato contro le navi nel Mar Rosso”.

Le offensive hanno fatto seguito a un attacco aereo in Iraq e Siria venerdì 2 febbraio che ha preso di mira altre milizie appoggiate dall’Iran e la Guardia rivoluzionaria iraniana come rappresaglia per il raid di droni che ha ucciso tre soldati statunitensi in Giordania lo scorso fine settimana.

Sabato gli obiettivi Houthi si trovavano in 13 luoghi diversi e sono stati colpiti dagli aerei da caccia statunitensi F/A-18 della portaerei USS Dwight D. Eisenhower, dagli aerei da caccia britannici Typhoon FGR4 e dai cacciatorpediniere della Marina USS Gravely e dalla USS Carney, che hanno lanciato missili Tomahawk dal Mar Rosso.

