Il video dell'aggressione a un padre benedettino

Sputi e insulti contro i cristiani a Gerusalemme da parte di giovani ebrei. L’episodio è stato denunciato da Wadie Abunassarda, Coordinatore del Forum dei Cristiani in Terra Santa sui social, postando anche un video dell’aggressione da parte di un giovane ebreo ortodosso contro padre Nicodemo Chenabel, capo dei sacerdoti benedettini in Terra Santa a Gerusalemme. Nelle immagini si vede il giovane, con in mano una lattina, avvicinarsi al religioso e sputargli addosso. Quando padre Nicodemo prende il telefono per fare una foto al ragazzo per denunciare l’accaduto, si vede prima un uomo chiedere di non farlo e poi un secondo ragazzo che arriva e urla insulti rivolti ai cristiani. Non è il primo episodio denunciato dalle comunità cristiane tramite i social che riguarda sputi e insulti a Gerusalemme da parte di ebrei ortodossi.

