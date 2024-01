I dimostranti di fronte alla Knesset invocano anche le dimissioni di Netanyahu

Una manifestazione è andata in scena a Gerusalemme davanti alla Knesset per chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi in mano a Hamas a Gaza e le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu. “Bibi se ne deve andare“, “Rovesciare il governo della distruzione“, recitano alcuni striscioni.

