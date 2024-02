Il premier israeliano Netanyahu: "Non accetteremo ogni accordo e non a qualsiasi prezzo"

È di almeno due bambine morte il bilancio di un bombardamento israeliano che ha colpito un asilo che ospitava sfollati a est di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. È quanto riferiscono fonti mediche citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui l’asilo si trova nel quartiere di Al-Salam.

Netanyahu: “Non accetteremo qualsiasi accordo”

“Non accetteremo ogni accordo, e non a qualsiasi prezzo”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando all’inizio della riunione del Consiglio dei ministri riguardo a un potenziale accordo di Israele con Hamas sugli ostaggi, secondo quanto riporta il Times of Israel. Per Netanyahu, le notizie diffuse dalla stampa che parlano di un accordo per la liberazione di un gran numero di terroristi non sono vere. Il premier ha affermato che l’obiettivo principale della guerra di Israele a Gaza è il rovesciamento di Hamas: “Voglio essere chiaro sulla nostra politica: l’obiettivo essenziale è innanzitutto l’eliminazione di Hamas”, ha dichiarato.

