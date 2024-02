Secondo i siti web indipendenti nella manifestazione sono state arrestate 27 persone

Mogli, mamme e altri parenti dei soldati riservisti russi sono scesi in piazza a Mosca per deporre fiori sulla tomba del milite ignoto. I manifestanti si sono anche recati al quartier generale della campagna elettorale di Vladimir Putin per chiedere al presidente di riportare i loro cari a casa impegnati dal 2022 in Ucraina. Secondo OVD-Info, un sito web indipendente in Russia, la polizia ha arrestato 27 persone, per lo più giornalisti. La mobilitazione di 300.000 riservisti ordinata da Putin nel 2022 è stata ampiamente impopolare e ha spinto centinaia di migliaia di persone a fuggire all’estero per evitare di essere arruolati.

