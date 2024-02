Si chiama Nadezhda Rossinskaya ed è fondatrice del movimento di volontariato Army of Beauties

Un tribunale di Belgorod ha ordinato l’arresto di Nadezhda Rossinskaya, modella e attivista russa. La ragazza, nota anche come Nadine Geisler, è stata accusata di aver agito “contro la sicurezza dello Stato” per aver presumibilmente invitato i suoi follower sui social media a fare donazioni all’esercito di Kiev. E’ la fondatrice di Army of Beauties, un movimento di volontariato femminile che avrebbe aiutato i rifugiati ucraini e consegnato aiuti umanitari ai civili nei territori conquistati da Mosca. Geisler ha lasciato la Russia lo scorso maggio, ma giovedì è stata arrestata mentre tentava di rientrare nel Paese, secondo quanto riportato dai media locali. “Non ero io, non ho commesso i crimini di cui sono accusata”, ha detto la donna in aula di tribunale, negando ogni coinvolgimento. “Diverse persone hanno avuto accesso ai miei account e ai miei documenti personali”, ha aggiunto.

