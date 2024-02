Alta la tensione dopo i bombardamenti americani di venerdì, in risposta all'uccisione di tre soldati statunitensi in Giordania

Ancora alta la tensione in Medio Oriente dopo i raid americani di venerdì sera in Siria e in Iraq, in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania da parte di milizie filo-iraniane. Nei raid di Washington sono stati colpiti almeno 85 obiettivi, affermano gli Usa. Ira di Baghdad e Damasco. Intanto a Gaza continuano a crescere le vittime civili dell’operazione di Israele. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

12:37 Iraq convocherà incaricato d’affari Usa

“Protestando contro l’aggressione americana che prende di mira i siti militari e civili iracheni, il ministero degli Esteri convocherà” l’incaricato d’affari americano a Baghdad, David Berker. Lo scrive su Facebook il ministero iracheno degli Esteri. A Berker, continua il dicastero, verrà consegnata “una nota ufficiale di protesta per gli attacchi americani di ieri sera sulle località civili e militari delle regioni di Akashat“.

11:26 Autorità Gaza: 27.238 palestinesi uccisi da inizio guerra

Continua a salire il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi israeliani. Dall’inizio della guerra sono stati uccisi 27.238 palestinesi secondo il locale ministero della Sanità, citato da Al Jazeera. I feriti totali sono, al momento, 66.452. Nell’ultimo giorno di combattimenti sono stati uccisi almeno 107 palestinesi e altri 165 sono rimasti feriti.

11:26 Iran: ferma condanna per attacchi Usa in Siria e Iraq

Il ministero iraniano degli Esteri ha “condannato fermamente” gli attacchi lanciati dalle forze americane su diverse aree della Siria e dell’Iraq. Lo riporta Al Jazeera. Il portavoce del ministero iraniano, Nasser Kanaani, ha affermato che “gli attacchi americani sono un’avventura e un errore strategico e porteranno solo a una maggiore escalation e instabilità nella regione” del Medioriente.

09:44 Damasco: “Stop occupazione Usa in territorio siriano”

“L’occupazione di parti della Siria da parte delle forze statunitensi non può continuare“. Lo scrivono le forze siriane in un comunicato successivo ai raid condotti dagli Stati Uniti nel Paese. “Le forze di occupazione statunitensi hanno lanciato sabato una palese aggressione aerea su un certo numero di siti e città nella regione orientale della Siria, vicino ai confini iracheni, provocando diverse vittime tra i civili e i militari, ferendo altri e causando ingenti danni a proprietà private e pubbliche”, si legge nella nota citata dall’agenzia siriana Sana. Secondo Damasco la regione presa di mira nell’attacco americano “è la stessa dove l’esercito siriano combatte i resti dell’organizzazione terroristica Isis, e ciò conferma come gli Stati Uniti siano coinvolti e alleati di questa organizzazione”. L’aggressione americana “di oggi non ha alcuna giustificazione, ma è un tentativo di indebolire la capacità dell’esercito siriano di combattere il terrorismo“, aggiungono le forze armate.

