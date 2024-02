Il governo Attal ha promesso decine di milioni di euro in aiuti e sgravi fiscali

Gli agricoltori francesi in protesta hanno rimosso oggi gli ultimi blocchi stradali rimasti sulle principali vie di accesso a Parigi, il giorno dopo che il primo ministro Gabriel Attal aveva introdotto nuove misure volte a proteggere le loro condizioni economiche. In seguito all’annuncio delle nuove misure da parte del governo, i due principali sindacati degli agricoltori del Paese avevano dichiarato ieri l’intenzione di revocare i blocchi in tutto il Paese. Attal ha annunciato decine di milioni di euro in aiuti, sgravi fiscali, oltre alla promessa di non vietare in Francia i pesticidi consentiti altrove in Europa. Migliaia di agricoltori francesi stanno manifestando da un paio di settimane in tutto il Paese per protestare a causa dei loro bassi guadagni e di quella che definiscono concorrenza sleale dall’estero.

