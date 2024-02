Protesta contro i tagli ai sussidi al settore previsti dal governo. Scaricati sulla carreggiata anche pneumatici e tronchi di legno

Proseguono le azioni di protesta degli agricoltori tedeschi contro i tagli ai sussidi al settore previsti dal governo. Nelle prime ore del mattino, un gruppo di agricoltori ha bloccato l’autostrada A2 in direzione di Hannover vicino a Braunschweig con i loro trattori. Inoltre, come riporta l’emittente Ndr, gli agricoltori hanno scaricato il letame sull’autostrada, accumulandolo fino a due metri di altezza. La polizia di Braunschweig ha spiegato che il tratto di strada è ancora chiuso per le operazioni di pulizia. Secondo il centro di gestione del traffico della Bassa Sassonia, gli agricoltori hanno scaricato sulla strada anche pneumatici e tronchi di legno. La protesta ha provocato fino a sette chilometri di coda ed è stato necessario deviare il traffico.

