Sono entrati nella sede della compagnia americana Procter and Gamble, a Gebze. Secondo i media locali tutto sarebbe iniziato alle 15 (ora locale)

Due uomini armati di pistola sono entrati nella sede della compagnia Usa Procter and Gamble (P&G) a Gebze, in Turchia (nella provincia di Kocaeli), e hanno preso in ostaggio alcune persone che si trovavano all’interno. Si tratta di sei uomini e una donna. Fra loro ci sarebbero tre contabili e un project manager mentre gli altri tre farebbero parte del personale della fabbrica. Lo riportano i media locali.

Il giornale turco Cumhuriyet riferisce che tutto è iniziato intorno alle 15 ora locale – le 13 in Italia – e aggiunge che gli assalitori avrebbero agito in segno di protesta contro gli attacchi di Israele su Gaza. Sul posto sono state dispiegate squadre mediche e di polizia. Secondo la testata giornalistica, la strada in cui si trova la fabbrica è stata chiusa a pedoni e veicoli.

