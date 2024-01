La vittima stava partecipando alla cerimonia. È stata aggredita da due persone con il volto mascherato

Durante la messa domenicale, c’è stato un attacco armato nella chiesa di Santa Maria Draperis, parrocchia cattolica, nel distretto di Sariyer, a Istanbul, e una persona è morta. È intervenuta la polizia. Lo riporta il quotidiano turco ‘Hurriyet’.

La vittima è “C.T.”, stando a quanto dichiarato dal ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya. “Era tra coloro che erano presenti alla cerimonia, è stato aggredito da due persone mascherate e purtroppo ha perso la vita“, ha detto.

L’attacco è avvenuto “oggi, intorno alle 11.40. È stata avviata un’indagine su larga scala sulla questione e sono stati avviati sforzi per catturare gli aggressori. Condanniamo fermamente questo vile attacco”, ha aggiunto.

Sindaco Istanbul: “Condanno attacco armato a chiesa Santa Maria”

“Condanno l’attacco armato alla messa domenicale tenutasi nella chiesa di Santa Maria a Sariyer. Che Dio abbia pietà di C.T. che ha perso la vita e auguro la guarigione ai feriti. Non permetteremo mai a coloro che cercano di distruggere la nostra unità e la nostra pace” di farlo, “attaccando i luoghi religiosi della nostra città”. Lo scrive su X il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo l’attacco armato avvenuto oggi nella città turca.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2024

Ministro Giustizia: “2 uomini mascherati in azione, indagine meticolosa”

“Condanno fermamente l’attacco armato compiuto da due uomini mascherati durante la messa nella chiesa di Santa Maria a Sariyer, Istanbul. La Procura capo della Repubblica di Istanbul ha avviato un’indagine sull’attacco in cui ha perso la vita una persona. Il vice procuratore capo e due pubblici ministeri sono stati incaricati di far luce sull’accaduto. Continuano gli sforzi per identificare e catturare i sospettati che hanno compiuto l’attacco. L’indagine viene condotta in modo articolato e meticoloso”. Così il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunç, aggiungendo che la Procura di Istanbul ha avviato un un’indagine sull’attacco.

Tajani: “Ferma condanna per vile attacco chiesa Istanbul”

“Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l’Ambasciata ad Ankara e il Consolato a Istanbul, sono certo che le autorità turche arresteranno i responsabili”. Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, dopo l’attacco armato ad una chiesa di Istanbul in cui è morta una persona.

#Istanbul Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l’Ambasciata ad Ankara e il Consolato a Istanbul, sono certo che le autorità turche arresteranno i responsabili. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 28, 2024

Papa: “Vicino a chiesa Istanbul per attacco armato”

“Esprimo la mia vicinanza alla comunità della chiesa Santa Maria Draperis a Istanbul che durante la messa ha subito un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro.

La vittima è 52enne turco

Nell’attacco armato nella chiesa di Santa Maria, a Istanbul, in Turchia, “ha perso la vita un nostro cittadino di 52 anni. Le indagini della nostra polizia e della procura continuano. Non ci sono feriti, solo una persona è stata aggredita”. Lo ha fatto sapere il governatore di Istanbul, Davut Gül, citato da ‘Hurriyet’. Due uomini a volto coperto “sono entrati e la vittima è stata aggredita”, ha aggiunto. “I colpevoli verranno catturati e processati. Il nostro presidente sta seguendo l’incidente”, ha spiegato Gül

