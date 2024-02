Il velivolo non aveva a bordo equipaggio

La navicella spaziale Northrop Grumman Cygnus della Nasa è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) alle 11 (ora italiana).

La National Aeronautics and Space Administration afferma che la navicella, che non aveva con sé un equipaggio, è stata lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. A bordo poco meno di 4mila kg di indagini scientifiche e carichi per supportare dozzine di esperimenti di ricerca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata